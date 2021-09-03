面對少子化浪潮，國立暨南大學招生成果依然亮眼；校長武東星表示，暨大學生就業率在國立綜合大學中排名第2；與100多所國外大學締結姐妹校，提供交換實習機會；還有多元助學方案，讓學生安心學習，因此成為學子首選。

武東星表示，暨大學生整體就業力表現排名全國第7，畢業生起薪平均高於3萬元，在學校完善的職涯導航系統支持下，每年平均206位學生通過公職考試與證照。暨大教師發表於國際期刊論文數，及國科會研究計畫平均件數等重點指標，排名全國第9；社會科學領域的大學學術能力評比為全國大學第6。

暨大和國際上102所大學，及大陸44所大專校院締結姊妹校，每年有來自全球約800名境外生，在暨大修學位，本國生也享有多元出國交換實習的機會，更可運用學校160門語言課程資源；此外，暨大有完整的東南亞人才培育體系，是連結國內外大學和台商企業最佳橋梁與平台。

教務長楊洲松表示，暨大提供多種獎助學金，每月有可領1萬元以上的機會，另工讀實習機會多，經線上課程培訓至各單位聘僱後，每月可獲補助4000元至1萬元；暨大選送優秀學生出國，參與海外研修同學，可獲5萬元到30萬元不等的補助。

教育部今年核定國立大學系統（NUST），結合包括暨南大學在內的11所國立大學，進行教學資源、研究發展、圖資網路、國際事務、產學智財等多面向的連結，學生可以跨校選課、跨校修習雙主修或輔系，相互承認學分，提供學子更多元的學習。