金門縣水試所販售的規格是一盒裝100公克，嚐鮮價200元。數量有限售完為止。（金門縣水試所提供）

有「綠色魚子醬」之稱的「海葡萄」營養豐富，金門縣水產試驗所養殖成功，即日起至9／10受理電話訂購：水試所082-326408，領取時間另行通知，防疫期間不辦理現場販售。

縣水試所說明，「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名的特產，外型呈一串狀，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因此又有「綠色魚子醬」之稱，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

在營養專家的眼中，海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴的不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

該所指出，新鮮的海葡萄需常溫保存，盡速食用完畢。因金門的海葡萄使用天然海水養殖，海藻上會有附生的小型海洋生物，料理前可以飲用水清洗數次，再用冰水冰鎮10-20秒，增加脆度，口感更佳，清洗後立即食用。

常見料理方式：依個人喜好，可沾取沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等沾料食用或入菜至各式料理中。不可冷藏、冷凍，食用時再沾取醬料，否則會因滲透壓不同導致海葡萄萎縮，影響口感及美觀。

此次販售的規格是一盒裝100公克，嚐鮮價200元。數量有限售完為止。相關資訊也將刊登於水試所的FaceBook「守鱟幸福」粉絲專頁，鄉親可自行查詢。