台南市佳里區3月時發生1起情殺案，黃姓男子不滿詹姓女友要分手，持鋼刀私闖詹女宅，殺害詹母，毆倒詹女阿嬤，並在1樓持刀抵詹女頸部出言威脅，詹女在黃姓前夫到場才獲救，黃嫌在詹宅附近落網，台南地院審理半年，3日1審宣判黃嫌15年半有期徒刑，另9個月刑責得易科罰金。

29歲詹女離婚後育有1子1女，仍與黃姓前夫同住，並帶著阿嬤同住就近照顧長輩，父母則住在詹宅對面，經常到家串門子。

詹女在火鍋店工作，因而認識交往27歲的黃姓同事，兩人戀情發展不久，隨即發現黃嫌情緒起伏不定，單方面提出分手。

黃嫌對詹女突然的不理睬難以接受，多次傳恐嚇簡訊恐嚇詹女，「你現在堅持想結束，我就毀掉，你敢賭嗎；今天我要你的命你也能接受是不是；你只有繼續的餘地，想結束拿命來換；……我乾脆一槍把你斃了不就完事；你不要，我就讓你活不了今天」。至詹女心生畏懼，更避不見面，並申請保護令。

黃嫌3月持鋼刀私闖詹宅，直奔3樓，在樓梯間遇見詹女母親，竟持刀攻擊割傷詹母多處身體，見她轉身逃跑，再從背後補刺多刀，另她倒臥一樓血泊，途經2樓時並出手歐倒詹女阿嬤。

黃嫌追到1樓見到正要送小孩上學的詹女，遂持刀抵住其頸部，口稱「這都是你逼我的」，並搶走對方手機，直到詹女苦苦哀求打電話叫救護車才歸還。

詹女偷偷用手機向黃姓前夫求救，前夫趕回家，黃嫌才急忙逃走，並在附近圖書館遭警方逮捕，詹女母親卻已傷重不治，遭殺人罪起訴。

台南地院在疫情3級警戒期間審理這起恐怖情人凶殺案，黃嫌否認有殺人犯意，但法官認為事證明確，認定他的殺人犯意，3日宣判，黃嫌並未出庭，法官宣判他15年半有期徒刑，另有9個月徒刑得易科罰金，全案仍可上訴。