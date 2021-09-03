人民幣兌美元在岸價（CNY）3日下午4時30分收升52點，創逾一個月新高。

人民幣兌美元在岸價收報6.4565，較上日下午4時30分收報6.4617，升52點或0.08％；較晚上11時30分最後成交價6.4561，走弱4點。

離岸價（CNH）升穿6.45，高見6.4468，截至下午5時11分，離岸價報6.4483，在岸價報6.4538。

官方3日開出的中間價報6.4577，較上日的6.4594，升17點或0.03％，續創逾兩個月高。

交易員指出，歐洲央行鷹派言論提振歐元，另外美國首次申請失業救濟的人數下降至低於預期，美元下探近一個月低位，人民幣外部壓力緩解，但能否升破6.45關口，仍需觀察，關注稍後美國非農就業數據的影響。

另有交易員認為，中國經濟面臨的下行壓力增大，未來政策仍有寬鬆空間，基本面不支持人民幣持續強勢；近期人民幣匯率CFETS指數跟隨美元自高位回落，人民幣升幅則相對偏小，未來若美元再度轉強，雙邊匯率的反應可能仍會較小。