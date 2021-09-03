閻奕格和韓睿在Podcast節目《J格來尬聊》中暢聊。（華研提供）

閻奕格的Podcast節目《J格來尬聊》最新一集，邀請正在宣傳新專輯《鑽石之心》的F.I.R.飛兒樂團主唱Lydia韓睿，兩人話匣子一開就停不下來，從出道時的心情到前男友，通通大方暢聊，韓睿甚至自曝曾經非常迷戀炎亞綸，她說：「我學生時候非常喜歡炎亞綸，後來有機會請他簽名專輯的時候，我整個人害羞到不行，滿臉通紅，話都說不出來，他就站在我面前，還特地寫了我的名字，讓我整個人都要飛起來了。」

韓睿從小就愛唱歌，學生時期也曾參加非常多歌唱比賽，也因此與當時的評審老師阿沁結緣，受他邀請試唱《鬥魚》電影主題曲，進而認識該曲的製作人建寧老師，後來成為F.I.R.飛兒樂團新主唱。這讓閻奕格不免好奇問起：「當初受邀加入F.I.R.時有沒有遲疑？畢竟組樂團與SOLO歌手很不一樣。」韓睿回憶說：「我本來就有在玩BAND，但畢業後大家就各奔東西了，那時候我很怕一個人，所以我也沒有多想，只覺得音樂的道路上如果只有自己的話，會很孤單。」

韓睿正式出道後在工作上需要與許多人交流，本來很怕孤單的她，漸漸學會享受一個人的自在：「我是一個很在意別人跟我相處時，會不會感到不舒服的人，所以，會很努力想顧及大家，但相對會很消耗自己，因此就漸漸不覺得一個人時候很孤單，獨處時就變成是讓自己休息的時間。」閻奕格深有同感，開玩笑說：「有空我們要不要去驗個血啊，感覺我們的DNA應該會很像！」