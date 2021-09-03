「台南品味周」3日至6日在南紡世貿展覽中心登場，台南市長黃偉哲（左）表示，台南品味周已成為台南許多精品爭相上市的平台。（曹婷婷攝）

「台南品味周」3日至6日在南紡世貿展覽中心登場，台南市長黃偉哲（右三）表示，台南品味周已成為台南許多精品爭相上市的平台。（曹婷婷攝）

一年一度「台南品味周」今天起至6日於南紡世貿展覽中心盛大登場，集結國際頂級酒展、國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、戶外休閒用品展和汽車重機展等5大主題展，今年還邀來7國參展，共150家廠商、超過420個攤位。台南市長黃偉哲下午也現身逛展，推薦台南好物，邀請全台民眾前來選購台南好禮。

台南品味周由工商時報、台南市商業會、中華茶藝聯合促進會總會主辦、台南市政府經濟發展局合辦，展出酒、咖啡美食、茶、戶外休閒用品、汽車、重機等，經發局及農業局也設立主題館，率領商圈、觀光工廠展售18家在地名店及12家農會優質產品。

黃偉哲今天也當起代言人，推銷台南各農會商品、台南在地店家好物。他說，感謝工商時報舉辦台南品味周展覽，台南品味周也已成為台南許多精品爭相上市的平台。他提到，今年攤位數420攤，也創新高，相信會吸引許多南來北往消費者，讓台南許多商家在疫情後，恢復生機，再創佳績。

今年展覽有2大亮點，一是由7國組成「國際品味展區」，包括史瓦帝尼、瓜地馬拉、印尼、捷克、奈及利亞、匈牙利及墨西哥，販售來自國外的咖啡豆、茶葉、啤酒、其他酒精飲料、手工藝品、食品等，也可索取經貿資訊。

另一亮點是「重型機車」，主辦單位與大型重型機車全國促進會合作展出，包括APRILIA、HONDA、KTM、MOTO GUZZI、YAMAHA等多達10幾種重機品牌，展出超過上百台重型機車，明天還將安排重機人氣Show Girl炒熱氣氛。

主辦單位表示，展覽門票100元，停車費計次汽車50元、機車20元，優待12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。且為鼓勵民眾進場參觀，凡每位入場參觀者可獲抽獎券，有現金及萬元住宿券等抽獎好禮，本人憑COVID-19疫苗接種紀錄卡，再加送水神乾洗手隨身瓶（每日限量300瓶）。

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