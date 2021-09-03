新冠肺炎已經持續了1年多的時間，民眾不僅關注出外時的防疫措施，在家中同樣也關注室內居家及空氣健康，而醫護人員更是疫情中不可或缺，為民眾抗疫的第一道戰線，和泰大金空調董事長蘇一仲也持續關注疫情及第一線醫護人員，因著他們長時間於室內環境工作，為了讓醫護英雄在醫療院所都能享受更佳的空氣環境，因此在昨（2日）及今（3日）兩天分別特別捐贈予台北振興醫院100台、桃園榮總50台大金閃流放電空氣清淨機，由和泰大金空調總經理林鴻志代表捐贈，蘇一仲也表達出對醫療人員的辛苦深深感到尊敬，「醫師照護病人，但誰來照護醫師的健康，這就是我們大金應該負起的社會責任。」

和泰大金空調捐贈大金閃流放電空氣清淨機予台北振興醫院，由總經理林鴻志（左）代表捐贈、振興醫院魏崢院長代表接受。（大金空調提供）

本次大金空調所捐贈的大金空氣清淨機，為經過第三方專業實驗室測試，擁有日本大金獨家的「閃流放電」技術，可產生具有強效氧化分解力的高速電子，對於PM 0.3、家庭異味，以及灰塵、過敏性物質，細菌和病毒去除率高達99.9%。而今年度至今已捐贈衛服部桃園醫院、台北榮總、台北榮總桃園分院、高雄榮總、台中榮總、永和耕莘等醫院，2年來已合計捐贈近千台空氣清淨機，而代表捐贈的林鴻志也表示，大金空調一直致力於創造美好人生祥和社會的企業願景，「能夠為國家盡一份心力，更是企業應有的責任，也期望更多的企業加入共同抗疫，一起度過這艱難時期。」

和泰大金空調捐贈桃園榮總大金閃流放電空氣清淨機，由總經理林鴻志（右）代表捐贈、桃園榮總盧星華院長代表接受。（大金空調提供）

而此次的捐贈上，台北振興醫院的魏崢院長就表示，大金空調所捐贈的百台空氣清淨機，將放置在門診區每一個看診的診間，創造安心、清淨的環境，「只有健康的醫護人員，才能提供更優質的醫療服務予民眾，同時也感謝大金空調董事長蘇一仲本著企業的責任回饋社會，這是國家社會之福。」；至於榮總桃園分院盧星華院長也表示，此次獲贈的50台空氣清淨機，「在疫情期間尤其需要提升全院的空氣品質，非常感謝大金空調對於醫護同仁以及就醫民眾的關心，造福更多民眾。」

而林鴻志也在捐贈的現場，不僅感謝榮總桃園擔任桃園巨蛋大型疫苗接種站任務，也感謝盧星華院長用心盡力提升榮總桃園醫療品質，當場再加碼捐贈10台雙倍閃流放電空氣清淨機，貫徹了大金空調的理念「疼惜台灣」，也希望透過各式捐贈，好好守護醫護人員及長輩的健康， 善盡企業責任。