北港鎮8月2日豪雨淹水嚴重，雲林縣府提出從上、中、下游全面改善的5條治水策略，縣長張麗善今（3日）表示，經費約需3億元，盼中央鼎力協助。水利署表示，雲林縣府在這次事件展現很高的行動力，針對這次災害該署啟動第7批前瞻計畫工程提報，雲林縣府已提報完成。

北港鎮8月2日時雨量降下102公釐，3小時雨量超過200公釐，造成多處嚴重淹水，北港滯洪池效能成為眾矢之的。縣府上月邀請水利署、第五河川局等，由縣長張麗善親自主持協調會議探討淹水原因。

雲林縣長張麗善3日出席「北港淹水改善策略」地方說明會表示，北港滯洪池的位址是全鎮少數高於海平面的良田，她擔任第6屆立委時是反對這個計畫的，應該找低窪、靠近堤防之處開挖才對。這次滯洪池 蓄水僅3分之2，溢流堰太低，導致水流來流去；新街大排的前池不夠大，抽水機的功能沒有發揮。（周麗蘭攝）

縣府水利處3日再邀水利署、五河局、營建署、農水署出席「北港淹水改善策略」地方說明會，聽取並回應鄉親意見需求。

水利處指出，水患原因除短時間暴雨，北港滯洪池的溢流堰高度不足、新街抽水站調節池淤積嚴重，導致滯洪池水位回流新街大排；上游多處農田排水堵塞導致農田蓄積的降雨逕流無法有效排放、淹水區域有些雨水下水道尚未執行等都是淹水原因。

張麗善指出，北港滯洪池的位址是全鎮少數高於海平面的良田，她擔任第6屆立委時是反對這個計畫的，應該找低窪、靠近堤防之處開挖才對。這次滯洪池蓄水僅3分之2，溢流堰太低，導致水流來流去；新街大排的前池不夠大，抽水機的功能沒有發揮。

她表示，縣府規畫5大改善策略，包含北港滯洪池溢流堰及新街大排斷面改善、新街大排下游抽水站前池及出流水路改善、中上游雨水下水道建置、上游農田排水截流、加強全區大排及側溝清疏等，經費約需3億元，盼中央補助。

第五河局長張庭華說，北港滯洪在這次豪雨有發揮功能，地方的想法該局予以尊重。

水利署表示，這次極端降雨造成的事件，雲林縣有很高的行動力，很短的時間之內就調查完畢，縣長也召開過協調會議，並在很短的時間之內提出計畫，針對這次災害該署啟動第七批前瞻計畫工程提報，縣府已依照時程提報完成，治水的工作中央與地方協力，會盡力協助雲林縣政府。

水利署強調，面對極端氣候，民眾對於淹水可能要轉換一個思維，可能沒有辦法完全部淹水，這種豪雨的情況不太可能不淹水，未來至少排水更快、淹水時間更短，也就有改善。