國內新冠肺炎疫情趨緩，但高雄3日出現確診足跡，桃園染疫者案16119雖然已經接種過2劑疫苗，但還是確診，研判是突破性感染，高市府衛生局不敢大意，目前匡列2名相關接觸者，幸虧經PCR採檢結果均為陰性，判傳染風險不高。

高市府衛生局說明，接獲通報桃園確診個案16119於8月21日與妻子開車南下高雄，專程前往三民區正舒馥純推拿館推拿，停留時間約5小時，而個案在等待妻子推拿中途曾驅車前往鼓山區7-ELEVEN文信門市外停留約3分鐘，與賣家面交網購物品後，隨即離開返回推拿館，妻子推拿結束後，夫妻2人直接開車北上返回桃園住家。

經疫調顯示，桃園確診案16119已完成2劑疫苗接種，且已滿14天，研判為突破性感染，雖未完成基因定序，但國際主要流行Delta異病毒株，目前高雄匡列密切接觸者1人，一般接觸者1人，經過採檢2人快篩與PCR結果皆陰性。

國內新冠肺炎疫情趨緩，但高雄3日出現確診足跡，桃園染疫者案16119雖然已經接種過2劑疫苗，但還是確診，研判是突破性感染。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府衛生局表示，個案於8月31日出現症狀，可傳染期並未包含8月21日於高雄市足跡，雖研判傳染風險不高，但仍必須謹慎以對。呼籲民眾務必落實戴口罩、勤洗手、維持適當距離或隔板等物理性遮蔽，減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所，確實遵守防疫規範，並應盡速接種COVID-19疫苗，才得以有效降低個人與社區傳染風險。