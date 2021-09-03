高雄巿體育有功人員表揚3日舉行，共有74人獲獎，今年度男、女傑出選手，分別由健力謝宗庭和滑輪溜冰陳映竹獲得，並由副巿長史哲頒獎。謝宗庭說，東京奧運收到很多的關注，也希望其他非奧亞運項目能有更多的資源。

高巿府運動發展局指出，今年度傑出選手共23人獲獎，「最佳男選手」是109年全民運動會健力項目硬舉及總和成績打破大會及全國紀錄的謝宗庭；「最佳女選手」是2017年世大運、109年全民運滑輪溜冰囊括雙金的陳映竹。

獲頒績優教練有25人，包括指導高雄市女子手球隊獲得109年全民運動會沙灘手球女子組冠軍3連霸的阮世賢。帶領瑞祥高中足球隊獲得107-109全國中等學校5人制足球聯賽3連霸的謝麗娟，都在基層培育選手，並為高雄爭光。

「優秀裁判獎」9人，常年擔任國內外重大賽事裁判工作，包含世界首位滑水世錦賽女性總裁判鄧佩珊，滑冰及滾球雙專業的李添焜。「績優體育團體獎」則有109年全民運動會在跳繩破大會紀錄的大寮國中民俗體育隊等6團體。