中國大陸房地產巨頭恒大地產集團近日債務危機加劇，已有至少2家債權人要求立即償還貸款，在香港上市的恒大集團相關美元債券跌勢不休，並遭國際信評公司調降信用評級。國際財經媒體分析稱，恒大集團一旦破產，對中國經濟將產生嚴重後果。

《法國國際廣播》指出，恒大集團是中國大陸知名的大型民營企業，號稱在中國有20萬雇員，直接與間接提供數百萬個就業崗位。該集團於本周披露，其負債數額達人民幣19億7000萬元(合台幣85.8億元)，並存在貸款違約風險。

知情人士指出，恒大的主要非銀行債權人中的兩家信託公司，要求其立即償還某些貸款，但未披露貸款數額。

《法新社》報導稱，恒大破產清算風險可能產生非常嚴重的後果，影響層面不只是經濟，甚至會影響社會穩定。為解決緊迫的債務問題，恒大集團已經出售部分資產與股份，甚至將手中房地產降價求售。

日前該集團發布的半年業績報告顯示，今年上半年凈利潤下降29%，集團股價也在一年內下跌了70%。大陸監管單位日前曾要求其解決現金流問題，但官方是否出手相救仍未明確表態。

報導說，恒大集團除了本業房地產，同時涉足包括汽車製造與足球俱樂部等多項行業，其投資的恒大汽車至今尚未出售過任何一輛汽車，其他諸如旅遊、互聯網、數位產業、保險以及期望規模超過迪士尼樂園的兒童休閑公園也因疫情受到不小的影響。

中國政府對陸企長年來過度操作財務槓桿表示憂慮，正在推動企業瘦身，包括從事地產和影視業的萬達集團，以及涉及旅遊、娛樂、醫藥業的復星集團等等。

《路透》報導說，恒大集團美元債跌勢不休，該公司多數債券已跌至面值的3成以下，信用評級也遭中誠信國際降級。該公司股價週五早盤一度續跌超過4%，再創逾6年新低。