星座運勢網站「星座上上簽」點名，天蠍座、巨蟹座、射手座的人交往時是天底下最貼心的戀人，讓另一半享受甜蜜浪漫的愛情，不過他們愛恨分明，一旦分手立刻會從天使變成惡魔，與交往時的樣子截然不同，讓對方感到明顯的落差感。

▍1.天蠍座

天蠍座的性格比較極端，他們平時看起來很冷淡，習慣與人保持距離，面對戀人時卻非常癡情，眼裡只有對方的存在，會費盡心思經營這段感情。天蠍座愛恨分明，交往時愛得越深，分手時恨意越濃，他們心裡原本就同時存在天使和惡魔，可以把一個人寵上天，也能想方設法讓對方不好過。

▍2.巨蟹座

巨蟹座平時看起來很溫柔，會讓人以為他們很好欺負，他們交往時的確會竭盡一切心力寵愛另一半，甚至能做到使命必達，只希望對方能更愛自己，讓這段感情能穩定的發展下去，一旦兩人分手，巨蟹座會在心中無限放大對方的缺點，然後在心裡否認對方付出的一切，變得非常絕情，他們或許不會做出實際傷害對方的行為，不過卻能夠完全把對方當陌生人，不留一絲情面。

▍3.射手座

射手座性格熱情，只要愛上一個人就會表現得很明顯，毫不隱藏自己熱烈的心意，交往後他們會盡量滿足戀人的需求，兩人相處總是非常輕鬆愉快，交往過程每天都能感受到他的用心，不過一旦他們不愛了，會迅速收回感情，他們完全不會念舊，愛與不愛就是一念之間，甚至會直接搞消失，讓對方感受到天堂與地獄的落差感。