配合鐵路地下化，綠園道工程如期在8月底完工，位在三民區綠園道旁的民族社區，屋齡高達43年，為了加速都更進度，高市府特別提出民族社區自主都更「588專案」，有別於以往必須全區住戶談妥才能進行都更，民族社區則只要同一街廓住戶同意就能啟動都更程序。

高市府都發局表示，民族社區位於九如一路和民族路口，為23棟1987戶5000多人的大型住宅社區，於1976年興建、1978年竣工，屋齡已達43年，隨著鐵路地下化工程逐步完成，未來捷運黃線Y11站也會設站，預計7年後與民族站共構，是推動都更的最佳時機。

由於居住在民族社區的民眾人數眾多，儘管多年來曾有許多建商企圖在民族社區推動都更，但因為整合不易，遲遲無法取得平衡，因此都更案不斷告吹，民族社區管委會主委殷乾祥表示，因為當年採一宗基地、一筆使照興建，導致無法分照建築，整宗基地必須一併檢討建蔽率與容積率，並取得全部所有權人同意，導致都更難度極高。

對此，高市府為了解決相關問題並推動民族社區都更，高市副市長林欽榮表示，市府會把全社區僅1張的使用執照，依都更法解開成16個街廓，每個街廓可單獨都更，也可以合併都更，以民辦都更方式，由市政府幫忙招商、監督，同時將容積率提高1.5倍以上，市府也針對民族社區提出自主都更「588專案」。

民族社區自主都更「588專案」意即只要每個街廓有50％的所有權人同意就可成立都市更新會，籌措足夠財源後，8成所有權人同意可向中央申請補助辦理更新事業，隨後透過都更會研擬討論整合事業及權利變換計畫，8成所有權人同意，就可正式進入都更審議程序。

高市府未來也將啟動「都更168專案」，如果土地及合法建物所有權人100％同意實施都更案，都發局就會啟動專案列管，送案6個月內核發都市更新核定函，並完成相關行政作業，於8個月內核發建築執照。

林欽榮表示，民族社區16個街廓，只要能完成其中1區的都市更新，高雄市其他地區就沒有不能都更的理由，若民族社區16個街廓可以全部完成都更，應該可以拿下都更諾貝爾獎。

市府也在民族社區新設高雄車站東區都市更新工作站，將於每周三、六提供2時段2到3小時的諮詢時間，派駐專門人員進駐講解都更規定與經驗分享，讓民族社區的居民更能自行掌握都更流程，也開放綠園道周邊社區，只要有15人署名，工作站就會就近安排說明會，解決社區推動都更工作的疑惑。