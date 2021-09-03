台股今(3日)在晶圓雙雄台積電、聯電強攻下，收盤大漲197.16點，以17516.92點作收，三大法人同步買超，以外資買超324.84億元最多，外資買超前10檔個股中，最火熱的聯電、台積電分居冠、亞軍，分別買超聯電8.5萬張、台積電2.8萬張，如果以收盤價計算，光是這2檔就砸了逾200億元。

統計三大法人同步買超，外資及陸資由賣轉為大幅買超324.85億元最多，自營商買超42.93億元，投信買超3.12億元，合計買超370.9億元。

外資今日買超前10名依序為聯電、台積電、矽統、菱生、永豐金、華南金、兆豐金、國泰台灣5G+、期街口布蘭特正2，以及富邦金，買超張數都超過萬張，其中，買超最多的前2名聯電、台積電更是台股重回17500點的重要功臣，2檔都收在今日最高價，聯電收在70元，再創近21年以來新高，漲幅9.38%，台積電收在620元，則是近半年多來新高，漲幅2.14%。

聯電、台積電不僅獲外資青睞，投信買超第1名也是聯電，共買超8529張，同時也買超台積電625張，居投信買超第7名。

除電子股、ETF外，外資買超前10名中也有4檔金融股，如果再加計第11名至20名，則還有國泰金、新光金以及開發金等。

至於外資賣超前10名依序為長榮、台新金、長榮航、裕民、益航、華航、四維航、陽明、元大滬深300正2，以及玉山金，其中，賣超長榮達18459張。