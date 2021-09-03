1月起全國實施聲音照相系統，桃園每周執行2場科技執法取締，時段為晚間10點至隔天早上6點。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

深夜改裝噪音車擾民，聲音照相系統元旦上路，桃園市現有4部移動式聲音照相科技執法儀器設備。市議員段樹文建議，每區都應該要配置。環保局回應，聲音照相系統去年剛上路，檢測方式、系統校正都還在觀察中，會積極向環保署再爭取2台，不過雨天、地面潮濕等無法告發，還是以環警聯合稽查為主。

段樹文指出，老百姓聽到噪音車就會打到派出所罵，但警察局沒有偵測噪音設備，還是得請環保局一起做環警聯合稽查，但一次稽查要派出很多人力，時間也會受限，希望朝向每區1台科技執法，才能有效嚇阻噪音車輛。

環保局長呂理德表示，依環保署規定，聲音照相系統執法比照測速照相，需在前方100至300公尺處設置告示，全桃園有25處路段設置告示牌，聲音照相系統會不定期出沒，拍到超標將開罰1800至3600元，不過罰則太低民眾多數無感，為此桃園也向環保署建議修法提高。

「環警聯合稽查雖然耗人力，但告發率將近6成，而聲音照相因受限多，告發率不到1成！」，環保局噪音管制科長黃伯弘指出，1月全國實施聲音照相系統，桃園每周執行2場科技執法取締，時段為晚間10點至隔天早上6點，截至8月底科技執法67場次，拍照797輛，但判定超標可告發僅65輛，不到1成。

黃伯弘解釋，聲音照相科技執法有一定規範，包括前100至300公尺一定要設置告示牌，另也容易受環境條件限制，如下雨天不行，地面潮濕、風速每公尺超過5秒、車輛太多等，因為會干擾判定所以無法告發，導致告發率不到1成，所以仍以環警聯合稽查為主，截至8月底，共攔檢1176輛，其中有701輛不合格，告發率約6成。