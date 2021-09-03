泓橋公司原預計可負責100噸，但目前只能處理70噸，下周將會補齊人力，以提升廚餘處理量。（桃園市政府環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

防範非洲豬瘟，農委會公告9月起暫停廚餘養豬1個月，桃園市環保局協調泓橋、先趨科公司堆肥場處理全市166噸廚餘。市議員舒翠玲指出，環保局說2家公司可負荷廚餘量，為何還有很多廚餘進草漯保障掩埋場？環保局長呂理德坦言，因人力問題未如期消化，下周會提升人力及處理量。

舒翠玲質疑，保障掩埋場可以埋廚餘嗎？光8月30日、8月31日2天埋進約100噸廚餘，觀音人都不知道，且掩埋廚餘的容易造成地層下陷、地下水汙染、傳染病、散發惡臭等，茲事體大，不能隨意掩埋。

環保局長呂理德表示，原預計泓橋可負責100噸、先趨科負責70噸，但業者憂心，因應這1個月暫停廚餘養豬，若他們多聘請人力，那1個月後多增加的員工何去何從？不過泓橋、先趨科都有答應將補齊人力，提升廚餘處理量，希望下周起能達標。

呂理德說，保障掩埋場最底層是不透水布，且周邊都設有汙水蒐集跟返送系統處理，並都有持續進行地下水監測，廚餘送往保障掩埋場是應急作法，絕對不會有汙染問題。

呂理德感嘆，泓橋、先趨科公司義務幫忙處理廚餘，作業人員每天加班處理到晚上8、9點，相當辛苦，下周增加人力後廚餘處理量就能有所提升，此外，也呼籲民眾要將廚餘瀝乾，這樣可以減少一些廚餘量。

另外，民眾在倒廚餘時時常會連湯匙、筷子，甚至鍋碗瓢盆都倒進去，呂理德指出，這讓廚餘處理上還要多花人力將異物挑出，因此已經請環境清潔大隊向民眾宣導，且若民眾不將廚餘瀝乾，未來將通知清潔大隊不收取廚餘，請民眾多加配合。