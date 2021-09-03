晶圓代工二哥聯電周五（3日）股價飆漲逾9%，攻上 70 元關卡，改寫21年新高價，很難想像2008年金融風暴時，聯電股價一度慘剩6.6元。財信傳媒董事長謝金河表示，今年5月，外資的Bernstein撰寫報告說聯電明年業績會衰退78%，目標價40元，他直呼不可能，反而後來看上百元以上的外資愈來愈多。

謝金河在臉書發文指出，在2001年之前，晶圓雙雄股價及獲利旗鼓相當，但從此以後，兩家公司分路揚鑣，台積電致力本業，不斷追求新製程，聯電創造了很多聯字號的IC設計公司，並且把這些公司從聯電的母體切割出去，從聯發科、聯詠、智原、聯陽等，另一方面，聯電開始著手中國投資，蘇州的和艦案，後來一直都是爭議的焦點，這些爭議也影響聯電成長的腳步。

到了2008年的金融海嘯，聯電股價跌到剩下6.6元，一直到去年中，聯電的股價很少能突破15元，去年市值最低只有1627億元，只有台積電的尾數。福建晉華案宣判後，聯電也宣示，不再大規模籌資蓋新廠，並以成熟製造為主，拉高毛利率，從此聯電脫胎換骨，毛利率從11%拉升至近30%。

謝金河說，過去的聯電EPS很少超過1元，但去年已達2.35元，今年上半年1.82元，全年坐三望四，股價也出現重大改變。今年5月，外資的Bernstein撰寫報告說聯電明年業績會衰退78%，目標價40元，他直呼不可能，反而後來看上百元以上的外資愈來愈多。

聯電的蛻變與根留台灣，深耕台灣，過去台灣只有台積電一枝獨秀，如今聯電市值爬升到8694億元，已穩居全台第7大，如果穩穩向前行，有破兆元的機會。

謝金河強調，這次下游廠商集資千億給聯電擴增產能，加上台積電宣布漲價，都進一步宣示台灣半導體晶圓代工供應鏈的不可或缺地位。聯電市值與台積電仍有很大差距，不過，聯電的奮起，更加鞏固台灣半導體產業競爭力！