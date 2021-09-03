桃園市長鄭文燦3日下午前往桃園市觀音區出席草新富林市民活動中心暨公設民營托嬰中心開幕啟用活動，鄭文燦表示觀音草新富林公托中心可收托45名2歲以下嬰幼兒，提供日間托育、延長托育等服務，並指出，尚有7個托育名額，鼓勵有托育需求民眾把握。

草新富林市民活動中心暨公設民營托嬰中心3日正式啟用，鄭文燦表示草新富林公托中心是觀音區第2處公托中心，且由市府委託社團法人中華婦幼健康促進發展協會營運，並指出公托中心可收托45名2歲以下嬰幼兒，提供日間托育、延長托育等服務，且尚有7個托育名額，盼民眾把握機會多加利用。

關於觀音草新富林公托中心，鄭文燦說明，公托中心位於1樓，2樓則是市民活動中心，活動中心具有寬闊的多功能場地，可容納150人，未來將一併滿足社區民眾舉辦活動、運動等需求，為觀音地區居民增添一休閒好去處。

草漯重劃區曾延宕多年，鄭文燦說，在就任桃園市長期間已加速開發草漯新市鎮，包括月桃路道路拓寬、規劃「水之丘」及「風之谷」2座公園，並增設公托中心及活動中心，加強當地生活機能，鄭強調，在各種建設及投資帶動下，相信一定可以吸引年輕家庭回流，讓觀音成為成家樂業的居所。

桃園市社會局局長鄭貴華則表示，托育服務已於8月17日截止報名，於8月19日完成抽籤，並指出，將陸續安排幼兒入托，鄭貴華補充，目前托育尚有名額，如民眾有托育的需求可電洽社會局兒童托育科進一步了解相關詳情。