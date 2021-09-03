櫃買中心3日表示，台灣微脂體公司（4152）上櫃普通股股票自10月8日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，台微體公司以股份轉換方式，成為森投資公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自9月30日起停止交易，並自10月8日（股份轉換基準日）起終止台微體公司普通股股票之櫃檯買賣。