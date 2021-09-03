台微體股票自10／8終止櫃檯買賣 18:402021/09/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3日表示，台灣微脂體公司（4152）上櫃普通股股票自10月8日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，台微體公司以股份轉換方式，成為森投資公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自9月30日起停止交易，並自10月8日（股份轉換基準日）起終止台微體公司普通股股票之櫃檯買賣。 屏東家扶恆春站 2成捐款來自遊客 集集支線隧道變形 通車要等8個月 #台微體 #櫃買中心 #股票自 #終止櫃檯買賣 #終止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》上市櫃企業現增募資 擬開放准採總括申報制 08:032021/09/03 財經 苗栗家扶中心助學 發出551萬獎助學金 17:282021/09/03 寶島 國統爆內線交易 檢調約談11人 前後任董事長無保請回 14:562021/09/03 社會 《電腦設備》威強電9天填息達陣 聚焦3市場戰逆風 11:272021/09/03 財經 廈門海峽文創中心成立 兩岸青年生活新體驗好地方 11:352021/09/03 兩岸 KIA逆勢成長 8月再創品牌成立單月歷史銷量 13:322021/09/03 生活 搶救國旅 武陵農場推集章抽獎 福壽山鎖定閨密親子客 13:542021/09/03 生活 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 疫後搭小黃新趨勢 民眾最重視「空氣清淨」服務 17:172021/09/03 生活 《集中市場》三大法人掃貨370億元 周線連2紅 15:252021/09/03 財經 《未上市個股》基育生技與台中銀證券簽上市櫃輔導契約 14:512021/09/03 財經 財經熱門新聞 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 聯電取得頎邦9.09％股權 建立長期策略合作 - 財經 - 工商 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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