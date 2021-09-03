港交所日前公布，大陸第一粵式火鍋連鎖餐廳「撈王」（Laowang Holding Limited）向港交所遞交上市申請，外傳計畫集資2億美元，中金公司、華泰國際為其聯席保薦人。綜合外媒報導，台灣出生的趙宏澤、廖志偉於2009年共同在上海市成立撈王，歷經多年發展，撈王正式叩關港股。如果撈王順利在港上市，將成為繼海底撈、呷哺呷哺後第三家在港上市的火鍋品牌。撈王此次集資所得，將用於建設二號中央工廠、在大陸及全球開設新的餐廳等用途。撈王招股書顯示，撈王2019、2020年及2021年上半年營收分別為人民幣（下同）10.9億元、11.2億元與6.4億元，淨利分別為7991.5萬元、6744.1萬元與2145萬元。 在翻桌率方面，撈王2018年、2019年及2020年度，其翻桌率分別為每天3.1次、3次、2.5次，2021年上半年為每天2.4次。目前，撈王在大陸25個城市開設135家餐廳，以及在台北開設1家餐廳。撈王旗下營運及管理三個品牌，分別是粵式火鍋「撈王鍋物料理」，迷你火鍋「鍋季」，以及休閒餐廳「撈王心靈肚雞湯」，人均消費分別為123.9元、109.8元、108.2元。報導稱，值得注意的是，現階段大陸的火鍋餐廳市場仍高度分散，2020年有超過40萬家火鍋店營業。但前五大火鍋餐飲市占率僅7.9％。在大陸火鍋餐廳市場，粵式火鍋餐廳是發展最快的類型。根據市場研究機構Frost & Sullivan預測，大陸所有粵式火鍋餐廳2025年營收將達到1285億元，2020年至2025年複合年增長率為15.3％，增速超過其他類型火鍋餐廳。