美股再啟動漲勢，台股也展開反攻，開高走高大漲近200點，外資擴大買超並且匯入資金，激勵新台幣升勢延續，終場收在27.703元兌1美元，再創逾二個半月新高，升值2.9分，為連續六個交易日收漲，總成交量12.855億美元。

新台幣同時也收周線，累計本周升值達2.25角或0.81％，周線連二升。外匯交易員指出，美股因聯準會（Fed）不急於討論升息的偏鴿派，加上企業財報亮眼，及初領失業金人數下降等激勵，主要指數全部上漲，帶動亞股漲多跌少，台股更在休息二個交易日後重啟攻勢，大漲197點至17516點，外資更是加大買超力道至新台幣324億元，匯入資金略增，激勵新台幣升勢延續，漲至27.7元邊緣。

外匯交易員認為，儘管金融市場仍靜待美國最新的非農就業數據結果，交投偏觀望，但相對樂觀的情緒，提前反應在股匯市，若結果再現好消息，預料引導外資加大前進新興市場，激勵股匯市續上攻，新台幣也有機會進一步升破27.5元關卡。