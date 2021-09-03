勞動部長許銘春率勞動力發展署副署長林宏德及國手培訓小組3日，南下高雄到中山工商、高雄餐旅大學、海青工商，為明年國際技能競賽國手加油打氣；包括明年5月在俄羅斯莫斯科舉辦的第10屆國際展能節職業技能競賽國手、明年10月在中國上海舉辦的第46屆國際技能競賽國手。

麵包製作國手謝呈杰從小在餐飲世家成長，慢慢培養出烘焙的興趣。他說，當初選擇麵包製作，是因自己很喜歡看東西從無到有的樣子，「麵包最重要的元素之一就是酵母，它會在麵包裡自行生長，是有生命力的，我很喜歡看它慢慢成長的模樣，就好像自己把一個小孩拉拔長大一樣。」

旅館接待國手劉玫均從小就對英文非常感興趣，天生熱心助人的她，她將自己想像成是一座橋樑，期許能藉由語言去幫助他人，並學到更多溝通技巧。西餐烹飪國手康哲瑋因為高中時看見烹飪選手練習完比賽項目後，就可以立刻享用餐點，大為驚奇，便開始投入培訓，也勉勵自己要當個善良正直的廚師。

2021亞洲技能競賽線上友誼邀請賽-資訊與網路技術職類榮獲金牌的張哲瑋，從小就對資訊、網路相當感興趣，高中成績都維持科排名第一。本次國手年紀最小的資訊網路布建國手顏芷櫻，表示該職類大多是實體線路的連接，比的是細心、手巧。

國際展能節麵包製作國手洪斯豐，很早就下定決心要練就一門技術，不厭其煩練習數百次、甚至花上3個月調整一個手勢，這種不服輸的精神讓老師們都深受感動，也因為這份堅持，斯豐高一就展現潛力，考取技能檢定烘焙丙級證，奠定了取得國手的基礎。