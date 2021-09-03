有的人從小桃花運就很旺，年紀輕輕就擁有豐富的情史，但有的人卻相反，遲遲無法脫單，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、射手座、雙魚座的人天生桃花運來得晚，一般人學生時期就會有人追求，他們卻要等到30歲後才會開始談戀愛。

▍1.金牛座

金牛座不論長相或能力都不差，但他們個性太低調，容易被淹沒在人群中，當別人在尋找對象的時候，完全不會注意到他們，因此金牛座年輕的時候一直都沒桃花。好在金牛座從來都不會放棄，他們一直都很努力，讓自己外在變得更完美、內在實力更優秀，在30歲的時候，金牛座的桃花運會開始旺起來，讓每個人看見他們的好。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很有個人魅力，但他們不喜歡社交，常常覺得跟陌生人打交道是一件很累的事情，他們偏好獨來獨往，寧願自己在家裡獨處，也不想跟朋友出去玩，別說是談戀愛，他們就連朋友都不多，自然沒桃花。父母常常為了他們的終身大事著急，但是巨蟹座卻很淡定，因為他們認為感情是急不來的，還是要靠緣分，而到了30歲時，巨蟹座才會意識到自己不能再如此被動，他們會開始主動追愛，慢慢改善桃花運。

▍3.射手座

大多數人都很懂得打扮自己，尤其是現身社交場合，或異性朋友比較多的地方，每個人幾乎都會很用心穿搭才出席，而射手座卻是個例外，他們總是不修邊幅，從來不在乎外在形象，把生活過得很邋遢，因此，他們的桃花運才會一直都很糟，根本沒有人會喜歡上他們。不過在30歲之後，射手座才會清醒，並且會開始打扮，就像換了一個人一樣，變得很突出，此時桃花運才會變旺。

▍3.雙魚座

其實雙魚座不是內向，他們只是比較慢熱而已，只要經過長時間相處，就會發現他們的有趣跟好玩之處，可惜很多人對他們沒有耐心，一旦一開始覺得雙魚座無趣，就不會想再繼續深交了，唯有跟雙魚座認識多年的人，才會越來越喜歡他們，所以雙魚座的桃花運不是不來，只是來得比較晚，悶騷的性格讓他們的桃花運在30歲之後才開。