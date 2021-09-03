台北市一名酒店小姐娜娜（化名），2018年12月間，酒醉失去意識後被莊姓客人帶到旅館開房間，醒來時發現自己全身一絲不掛，莊男跨跪在她後面一直動，哭喊要求對方：「不要！」，但莊男卻做到結束才停止，娜娜被性侵後提告，莊男卻辯稱是性交易，未違反娜娜的意願，還說娜娜睡著時「已經做過一次」，娜娜得知後更加崩潰，台北地院日前將莊男依強制性交罪，判3年8個月徒刑。

據了解，娜娜事發當晚被莊男帶上計程車，前往北市林森北路某旅館開房間，隔天醒來發現自己全身赤裸趴在床上，莊男則全身光溜溜，跨跪在她後方一直動，娜娜驚覺被性侵，但因宿醉剛醒無力反抗，便哭求莊男停止，但莊男卻持續做到發洩完才停止，娜娜見莊男離開，趕緊打電話通知酒店經紀到旅館陪同報警。

莊男到案坦承與娜娜發生性關係，且除了娜娜醒來看到的那一次，在更早一點她還在睡覺的時候，已經發生過一次了，不過，這都是帶娜娜出場講好的性交易。可是檢警調閱酒店外監視錄影畫面，發現娜娜當時酒醉無意識，且需由莊男攙扶上計程車，因此認定莊男涉嫌利用被害人酒醉不能抗拒時，趁機性交得逞1次，又在被害人醒來拒絕後，強制性交得逞1次，請求法院分2罪判刑。台北地院審理後，將莊男判刑3年8個月。