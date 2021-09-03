台灣今日爆出因2名機師染疫，其中一位傳給小孩，導致桃園某高中緊急停課，全校全面PCR檢測的事件，引發關注。無獨有偶，美國當地也因為開學，兒童與青少年確診樹開始增加。在維持學生求學權利與防疫之間的兩難，確實難以取捨。

根據《衛報》（The Guardian）報導，隨著年輕學子歡喜回到校園，重新擁抱能面對面學習，以及與同學互動的開學時刻來到，美國當地兒童與青少年確診的病例比例也隨之攀升，是疫苗未普及之前的冬季大流行之前的新高度。

報導指出，美國亞利桑那州（Arizona）馬里科帕郡（Maricopa county），12歲以下兒童已佔確診病例數六分之一，且有6%的住院病例都是兒童。而在田納西州（Tennessee），18歲以下兒童與青少年確診數佔該州接近40%，其中兒童的確診病例數超過14000例。德州在新學年開始以來則是已出現20256例確診病例，其中(學校)員工有7488例確診。

根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）的資料顯示，8月底兒童確診病例佔美國所有確診病例約15%。所幸大多數兒童的症狀輕微，多是發燒、流鼻水、咳嗽；但當然也有少數兒童症狀較為嚴重，甚至需要住院。而美國疾病暨防治中心(CDC)數據則是顯示，每天有超過300名兒童因感染新冠肺炎而住院。

在美國，由共和黨州長領導的亞利桑那州、佛州、德州等都通過禁止強制戴口罩的命令。值得注意的是，在這些州的學區，確診案例也明顯增加。雖然有法官裁定佛州禁止強制戴口罩的命令違憲，但是該州的教育部門仍舊向兩個強制執行口罩令的學區施壓，手段包含扣留該學區董事會成員的薪水、不提供給他們資金。

隨著兒童、青少年開學後確診情況增加，他們因無法施打疫苗而獲得保護力的規定，也引發討論。輝瑞公司董事、美國食品藥物管理局（FDA）前局長Scott Gottlieb曾在8月30日宣布，預計FDA會在秋末或是冬初批准輝瑞(BNT)疫苗可供5~11歲兒童施打的緊急使用授權(EUA)。先前，在8月23日美國FDA已核准輝瑞BNT疫苗全面使用授權。

不過是否要讓孩子施打疫苗，父母可說扮演重要角色。根據美國媒體Axios與市調機構Ipsos在周二公布的調查結果，在FDA完全批准輝瑞(BNT)疫苗可用於16歲以上美國人後，表示孩子已接種疫苗或是計畫接種疫苗的比例來到68%，在兩周前的同一數據僅有58%。顯示美國父母們對於孩子接種疫苗的疑慮正在下降。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國當地累積新冠肺炎確診病例為39550163例，病歿數為643683例；近一個月來的確診病例數則是4108796例，28224人染疫身亡。美國是全球當前確診病例數最高的國家，其次是印度、伊朗、英國與巴西。