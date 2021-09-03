中央流行疫情指揮中心今（3）日公布4起境外移入個案，其中兩人為已打完兩劑疫苗的長榮航空國籍機師；桃園市政府表示，兩案為機組人員，屬境外移入，是在自主管理期間確診。台灣民眾黨建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「居家檢疫隔離14天」，且檢疫期滿前不應派飛執勤。

台灣民眾黨在臉書指出，指揮中心8月28日開始實施的檢疫措施當中，對於完整接種2劑疫苗者，僅要求入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，再進行7天加強自主健康管理，也就是俗稱的「0+7」，但從這次機師突破性感染的案例來看，規定顯然過於寬鬆，很可能在自主健康管理期間，傳染給家人。

接連出現3起機師突破性感染事件，指揮中心也宣布原本9月15日才要加嚴的機組員檢疫措施，提前至今天實施，完整接種疫苗的長班組員改為「5天居家檢疫採陰+9天加強自主健康管理」，更因3名機師都曾執飛美國芝加哥航班，下令執飛芝加哥航線的機組員，入境後須至指定處所檢疫14天並進行3次篩檢。

台灣民眾黨質疑，Delta疫情嚴重的國家不只美國一個，檢疫14天的規範卻僅限於執飛芝加哥航線的機組員，這樣真的足夠嗎？

台灣民眾黨呼籲指揮中心，不要重蹈「3+11」的覆徹，在這個關鍵時刻，無論是先前實施的「0+7」，或即日起實施的「5+9」，都無法確保不會再傳出「突破性感染」，應該立即採納機師工會建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「居家檢疫隔離14天」，且檢疫期滿前不應派飛執勤，沒有什麼能比防堵Delta病毒重要！