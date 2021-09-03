晶圓專工大廠聯電（2303）及旗下宏誠創投、面板驅動IC封測代工廠頎邦（6147）於3日分別召開董事會並通過股份交換案，基於雙方多年來已在面板驅動IC領域密切聯繫合作，雙方董事會決議以換股方式，相互取得對方股權，更進一步強化雙方長期策略合作關係。

聯電、宏誠創投、頎邦等三方同意依公司法第156條之3之規定進行股份交換，由頎邦增資發行普通股新股67152322股作為對價，約為現在實收資本額10％，以受讓聯電增資發行普通股新股61107841股，以及宏誠創投所持有的聯電已發行普通股16078737股。

雙方協定的換股比例為聯電每1股換發頎邦0.87股。聯電3日收盤價為70元，頎邦收盤價為81.1元，聯電小幅溢價0.8％，換股價值約為新台幣54億元。預計換股交易完成後，聯電及子公司宏誠創投將共同持有頎邦約9.09％股權，頎邦則將持有聯電約0.62％股權。