近年凱格爾運動在女性間的討論度越來越高，因為其不僅能夠鍛鍊盆底肌，為哈佛醫生推薦對身體最好的運動之一，通過主動收縮盆底肌群提升盆底肌力，還可以活化生殖器區，除了改善性功能以外，更能夠改善漏尿、術後骨盆脫垂等問題，而一直推出了不少深受歡迎的女性健康商品品牌SISTALK，近日就再度推出「Lemon樂檬 智能凱格爾訓練器」，主打為使用者打造專屬的凱格爾教練。

凱格爾運動為1948年由美國醫生Arnold Kegel發表及命名，而且更被廣泛應用於臨床上，通過主動收縮盆底肌群提升盆底肌力，達到恢復陰道緊緻的有效訓練方法，因為骨盆腔底肌群是一組封閉骨盆底、形似「吊網」的肌肉群，緊緊吊住膀胱、陰道、子宮等內臟器官，還掌控著尿道、陰道、直腸這些重要出口的開合，因此當這「吊網」彈性變差、吊力不足時，內臟器官也會隨之墜陷，無法維持在健康位置，輕則出現陰道鬆弛影響親密關係，重則造成外陰鬆弛、失禁漏尿、私密處容易感染發炎、子宮脫垂等困擾。

張美玉泌尿科診所院長張美玉醫師就表示，女性盆底肌強化訓練就跟運動一樣，從年輕時養成習慣也比較容易學會。（SISTALK提供）

而這些困擾都比較常出現在產後，或隨著年齡增長、肥胖、長期久坐或缺乏運動的女性身上出現，像約有21%的產後女性因分娩出現了提肛肌損傷、29%出現了恥骨分離，65%的女性在產後第一年出現了性功能障礙，更有60%備受產後壓力性尿失禁的困擾，而據統計30歲開始女性盆底機能便開始明顯衰退，60歲左右的女性發病率約為60%，而到80歲發病率幾乎為100%。如盆底肌會產生弱化或鬆弛等問題，在排便、排尿及性生活、甚至日常生活等方面上都會受到影響，如咳嗽、打噴嚏、大笑、跳躍或提重物時，就會不自主的漏尿、頻尿、急尿，均為盆底肌無力最常見的生活困擾，因此女性盆底肌強化訓練建議儘早開始。

凱格爾運動的幫助。（SISTALK提供）

張美玉泌尿科診所院長張美玉醫師就表示，女性盆底肌強化訓練就跟運動一樣，從年輕時養成習慣也比較容易學會，「提早訓練強健的盆底肌，有助避免漏尿、尿失禁，預防子宮、膀胱下垂，促進產後陰道收縮、生殖器官更快復原，且有助於預防產後骨盆及陰道鬆弛、加速產後更快恢復，附加好處可以提升親密生活的滿意度。」

SISTALK全新的「Lemon樂檬 智能凱格爾訓練器」，透過Lemon內建的微壓傳感器精準感測，將盆底肌肌力數值呈現於APP上，能夠看到盆底肌在3種訓練模式，包括緊緻（爆發力）、持久（耐力）和敏捷（控制力）三大方面的提升。（SISTALK提供）

SISTALK全新的「Lemon樂檬 智能凱格爾訓練器」在使用時，需搭配Lemon APP以體驗完整功能。（SISTALK提供）

而全新的「Lemon樂檬 智能凱格爾訓練器」在使用時，需搭配Lemon APP以體驗完整功能，因其訓練時會有真人語音提示詳細指導，幫助找到準確的發力點，糾正發力技巧後更會記錄得分，訓練過程猶如遊戲一般的進行，透過Lemon內建的微壓傳感器精準感測，將盆底肌肌力數值呈現於APP上，能夠看到盆底肌在3種訓練模式，包括緊緻（爆發力）、持久（耐力）和敏捷（控制力）三大方面的提升。

SISTALK全新的「Lemon樂檬 智能凱格爾訓練器」，9月30日前於嘖嘖平台推出獨家預購優惠，限量早鳥優惠最高省1099元起，未來建議售價為2890元。（SISTALK提供）

在第一次使用時，APP即會引導回答專門針對盆底肌設計的相關問題，約2分鐘即有科學定制個人的專屬針對性訓練方案，以正確的進行針對性的運動，全面提升盆底肌的健康狀態。張美玉醫師也強調，凱格爾運動要每天鍛鍊，每次約6-15分鐘，至少要6周到8周，持之以恆才會有改善，而Lemon APP以遊戲般的方式進行鍛煉，相信能提高使用者每天的運動意願。9月30日前於嘖嘖平台推出獨家預購優惠，限量早鳥優惠最高省1099元起，未來建議售價為2890元。