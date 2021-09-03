Delta變種株的高病毒量、高傳染力，讓全球疫情又再起。兩名長榮機師接種過兩劑AZ疫苗仍確診，其中一名機師的兒子檢驗也呈現陽性，目前其子所就讀的學校已經停課，師生全面篩檢；中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高度懷疑為Delta病毒。資深媒體人韋安表示，新北市長侯友宜又說中兩件事：他曾擔憂Delta病毒入侵、邊境防控出現破口。

針對機師染疫，韋安3日在臉書貼文表示，新北疫情在6月15日得以控制後，侯友宜當時還是非常憂心兩件事︰Delta病毒入侵、邊境防控出現破口，結果都不幸被他說中了。6月底屏東發生Delta群聚事件，如今2名機師打過兩劑疫苗仍確診，並傳染家中學童，導致桃園2千多名學生停課，而且高度懷疑為Delta病毒。

韋安接著表示，過去幾周，隨著全國零確診的出現，不少地方防疫都有所鬆懈，人潮湧現。只剩下新北市還在全力備戰，防範疫情再起。現在證明「少政治，多做事」是對的。

韋安指出，侯友宜把全部心思和智慧，都擺在專心施政和力抗病毒，用正向能量與他人競爭，讓侯友宜形成一種獨特的政治風格。雖然勞心勞力很辛苦和寂寞，但未來的路會越來越寬廣，「不只最強，還會更強」。