台中市議員謝明源實地訪查中央公園，發現人行道還有損壞凹凸不平的現象，對於自行車騎乘其實是非常不友善。（盧金足攝）

中央公園總面積67公頃、是全台第四大的公園，具台中代表性也具重要的觀光休閒特性，但啟用一年來，民眾陳情反映中央公園缺乏完善的自行車道，市議員謝明源建議園區內可設自行車道，市府表示，目前設置環繞中央公園的自行車道，與交通局設iBike租賃站結合，讓民眾以「之」字型的移動方式遊玩全區，享受騎乘樂趣。

謝明源指出，中央公園雖然規畫有自行車道，但都在公園外圍，也並非自行車專用道，車道也呈現不連續的狀態，有時候是混凝土路面的與行人共用自行車道、有時候只是沿著馬路旁邊的人行道、還要先騎到一般道路上再接到園區自行車道。

此外，人行道還有損壞凹凸不平的現象，這樣的規畫對於自行車騎乘其實是非常不友善，也有行車安全疑慮，尤其對於帶著孩子來騎車的親子並不友善。

謝明源說，台灣第一大公園台東森林公園，園區內有完善的自行車道串聯景點，非常著名的單車景點；第二大公園高雄都會公園，園區內也將部分的平緩步道規畫自行車騎乘使用；第三大彰化溪州公園也有規畫自行車道。

但反觀全台第四大的台中市中央公園，除了園區內沒有妥善規畫自行車道外，原本規畫繞著園區外圍的自行車道卻是斷斷續續、損壞不平整。

謝明源建議建設局，先開放區域的步道供民眾騎乘自行車使用，至少讓民眾在這段路程不必先騎到一般道路路面再接回園區自行車道，至於園區內的自行車道規劃，也希望建設局能盡速著手進行。

建設局表示，目前園區已有設置自行車道，為水湳經貿園區原設計的自行車基礎路網方案，環繞中央公園，並與交通局設置iBike租賃站結合，讓民眾以「之」字型的移動方式遊玩全區，享受騎乘樂趣。

對市議員建議，建設局強調，將就民眾需求、環境及各項主客觀因素條件進行整體評估。