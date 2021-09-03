墾丁天鵝湖飯店推出大型重機友善住宿專案。（曹明正攝）

電視劇《斯卡羅》熱映，墾丁天鵝湖飯店相中賣點，推出大型重機友善住宿專案，總裁林富男不諱言，疫情以來，包括高雄漢王、墾丁天鵝湖2飯店，每月要賠400萬，換算這4個月下來，已賠1600萬，收入比以前減少約3600萬。

8月中旬以來，墾丁遊客回溫，受疫情衝擊的墾丁天鵝湖飯店看好《斯卡羅》熱映效應，3日與全台11家旅行業者簽約，推出「大型重機友善住宿專案」，平日每房2200元起，還送限量版Taiwan First防水防塵防曬牛津布車罩。

簽約儀式在高雄漢王洲際飯店一樓大廳舉行，在哈雷機車全台榮譽總會長劉明松，以及哈雷女騎士的台北市旅行公會候任理事長也是鼎運旅行社董事長陳怡璇等人號召下，現場來了30幾部哈雷紅牌大型重機車，聲勢浩大。

林富男說，大型重機騎士愛車的程度可說是有一定「潔癖」，住宿時重機的停放要緊臨住房，不僅車位要獨立，且要平坦。墾丁天鵝湖villa飯店擁有獨棟別墅的靜諡，停車位也具備平坦及獨立，滿足大型重機騎士們的需求。

此次簽約合作由飛行家旅行社董事長黃淑霞發起，全台北、中、南、東共11家旅行社與天鵝湖飯店簽訂專案包銷契約書，一年度包銷3000套。到場的騎士們說，將把墾丁天鵝湖列為車隊的打卡熱點，也是在墾丁的驛馬站。