證交所統計，今年累計至今共163個交易日，集中市場成交值為70.234兆元，日均值為4308.83億元，股票成交量周轉率為155.37％，股票日均量周轉率為0.95％。

2021年9月3日全體上市公司市場

證交所統計，9月3日發行量加權股價指數收盤為17516.92點，周漲306.99點，漲幅1.78％，總市值為53.74兆元，周增加9498.27億元，增幅1.8％。

產業別指數方面，本周漲幅以半導體類指數上漲4.02％為最大，跌幅以航運類指數下跌9.85％為最大。

另外，本周集中交易市場成交值為1.705兆元，全體上市股票成交值為1.645兆元，股票成交量周轉率為3.11％。

本周各產業上市成交金額前三名為：半導體類6828.83億元，占全體上市股票交易金額41.5％、航運類3567.87億元，占比21.69％；電子零組件類1172.14億元，占比7.12％。

本周成交量周轉率前三產業為：航運類10.58％、半導體類7.89％、光電類6.6％。