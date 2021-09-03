微解封後零售業已有回溫的狀況，而為了把握住這把商機，三創生活園區率先於29日前展開「玩 家大典-六周年慶」第一波年度最大優惠活動，針對講究居家生活及愛好音樂的不同玩家，分別祭出4樓生活家電跨櫃累計消費滿萬送千，5樓耳機音響跨櫃累計消費滿5000送500的會員專屬活動，另外還推出了不同時間不同的全館滿額贈活動，讓消費者不用等振興券，先來消費一波。

轉蛋大王推出「限量半價優惠轉蛋」。（三創生活園區提供）

三創生活園區也祭出凡消費者在優惠期間加入 三創生活會員，並於指定櫃位使用特定信用卡消費，即可得到限量贈品及三創生活商品抵用券，多樣好康回饋累計最高可達 25%以外，為了迎接10月份振興券的到來，從30日到10月20日期間，將再加碼第二波周年慶活 動，並將推出各種振興券方案組合及加碼優惠，而且更於各個周末舉行一連串的實體活動吸人潮，打頭陣的就有18日及19日的「第二屆 大路邊之聲」，將帶來超夯的台灣本地樂團包括美秀集團、拍謝少年、溫蒂漫步、溫室雜草、荷爾蒙少年、SADOG現場演出，其後還有不同的市集及戶外放映會，讓民眾再次體驗可出門的後疫情生活。