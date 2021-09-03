「噪音車擾鄰！」疫情趨緩，李姓民眾反映新北市中和區興南路二段、往烘爐地方向，無論平日、假日凌晨時段總有噪音車擾鄰，他質疑有飆車族出沒，透過1999市民信箱陳情未果，轉而向新北市議員葉元之陳情，盼警察局可以加強取締飆車族。

李男表示，本居住於其他區域，後來遷居置產於新北市南勢角一帶，近1年來他發現深夜11時起至隔天凌晨3時許，時常有噪音車出沒擾鄰，疫情嚴峻期間也未停止，從窗戶往外查看可以看到不少機車、汽車呼嘯而過，他懷疑根本有飆車族出沒。

李男上月透過1999市民信箱陳情，得到的回覆卻是本局已於車牌辨識系統上安裝噪音計，會加強辦理聯合攔查，另外，今年1月1日至8月23日止，已通報新北市環保局查處1172件、改裝車輛417件。

李男表示，1999市民信箱陳情回復了警察局的種種作為，但噪音車問題仍然無解，他僅能透過臉書向市議員葉元之陳情，盼警察局可以重視，解決飆車族問題。葉元之表示，警察人力有限，他將督促警察局盡速完成科技執法設備，才能有效遏止飆車擾鄰歪風。