台灣「網球一哥」盧彥勳在東京奧運結束球員生涯，當時曾說很黏他的7歲大兒子聽說爸爸首輪遇到世界排名第5的名將，還天真的說：「爸爸早點回家很好。」盧彥勳擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」開台首集嘉賓大談爸爸經，更透露自己出國比賽會抓「寶可夢」，替大兒子收集各種神奇寶貝。

盧彥勳現在是3個孩子的爸，不過在4歲的雙胞胎呱呱墜地之前，大兒子常陪他出國比賽，感情也特別好。今年盧彥勳從法網、溫布頓、東奧到回國隔離，離開妻小整整3個月，大兒子常要求打電話跟盧彥勳聊天，一講就是2、3個小時，直到媽媽手機沒電。

「他總是有很多新的想法，今天說以後也要打網球，明天又變成其他願望。他還會跟我說，『爸爸，我有新發明喔，以後讓房子把灰塵往地下吸，媽媽就不用辛苦清地板。』」盧彥勳說。

盧彥勳在空中大聊爸爸經。（中央社）

談到退休，盧彥勳說如果不是想達成再拚一次奧運的願望，也許2018年那次受傷，他就會結束球員生涯了。所以能夠參加東奧，即使籤運不佳首輪就遇上後來奪金的小祖維瑞夫（Alexander Zverev），也不會感到遺憾。尤其是當職業球員壓力大、用餐時間不固定，「胃食道逆流」也一直困擾著他，這次東奧前症狀尤其嚴重，是該對身體好一點，卸下這些壓力的時候了。

「我在球場上會忽然喘不過氣，還會咳嗽、心悸。這不是藉口，是我本身的問題。」盧彥勳說，中華隊隊醫很幫忙，但吃藥也控制不了他胃食道逆流的症狀，就算已經一個多月不喝咖啡，盡可能吃少一點食物，卻連回台在旅館隔離還是發作了幾次，「下個月我會去醫院做檢查。」

放下球拍後最想做的事情是什麼？除了籌設網球學校，接下來的生涯還有什麼規畫，會不會踏入政壇？盧彥勳和主持人張若瑤分享心情點滴，完整內容就在3日「空中小客廳」節目（https://reurl.cc/ze27qk）。