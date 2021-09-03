韓國天王Rain（鄭智薰）出道超過19年，在歌唱、戲劇和製作方面都很有才華，是個超級全能的藝人，更在2017年和女神金泰希結婚，先後生下兩個可愛女兒，工作和家庭兩得意；Rain為了維持好體態一直以來都很自律，最近IG驚喜分享一年吃一次消夜的照片，老婆視角拍到他興奮到模糊，隔著螢幕都能感受到Rain有多開心。

Rain和金泰希結婚多年感情穩定，先前大方合體拍廣告也掀起轟動，其中Rain在婚後工作不斷，無論是發行新歌或是在選秀節目當評審，在各個領域都能看到他，而兩人也被爆出身家超過800億韓元（約新台幣21億元），令外界稱羨；但2日深夜Rain久違吃消夜，上傳疑似老婆視角的照片，再度引起網友熱烈討論。

2日深夜Rain在IG上傳多張買消夜的照片，他表示「運動完不知道為什麼就走進麥當勞，右手拿雞塊和蘋果派，左手有無骨炸雞，一年吃一次這樣的消夜，真的比做任何事情還開心、比站在舞台更充滿力量」；在文中他還配上笑哭的表情符號，像是在自嘲說的話很荒唐。

而5張Rain拿著麥當勞走在路上的照片，被不少網友認為可能是出自金泰希的「老婆視角」，其中好幾張照片裡的Rain都興奮到模糊，讓眾人彷彿透過照片就能感受到Rain有多開心，不少網友也笑說，「有錢人的快樂真簡單」、「百億富翁因為吃消夜開心成這樣」、「看到照片莫名也跟著快樂起來」。