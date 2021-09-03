吳男在網路上揪團購買影音平台服務，匯款得手後卻不持續繳費，導致受害人無法登入帳號觀看。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

假揪團真詐騙，40歲吳男以假帳號在臉書揪團團購Netflix影音平台家庭方案，上百民眾不疑有他匯款至犯嫌帳戶，一開始帳密可以登入影音平台觀看，未料1至2個月後就無法登入，被害人才警覺遭詐騙而報案，台南市政府警察局刑事警察大隊、永康分局跨縣市至宜蘭縣將吳男逮捕送辦。

疫情期間，民眾大幅減少戶外活動在家防疫，觀看影音平台人數遽增，吳嫌認有機可趁，自今年初開始，於「Dcard」、「Ptt」社群申請多個假帳號，並發文「團購Netflix影音平台家庭方案一年份，1個人新台幣1170元」吸引被害人團購。

吳嫌先騙民眾匯款至其提供之帳戶，並提供可觀看的帳號密碼取得民眾信任，再招募大量買家合購影音平台方案，將被害人所匯的贓款提出占為己有，就不再幫影音平台帳號繳費，導致受騙民眾無法觀看。

台南市刑大與永康分局組成專案小組，於165反詐騙諮詢平台進行清查，發現多名被害人遭到詐騙，報案被害人數達30人以上。

吳嫌東窗事發後遠走至墾丁、花蓮、宜蘭一帶躲避警方查緝，專案小組報請台南地檢署廉股謝旻霓檢察官指揮偵辦，8月31日警方見時機成熟，前往吳男於宜蘭縣租屋處執行拘提搜索，當場緝獲犯嫌並查扣犯案用證物，警詢後解送台南地方檢察署偵辦。

經查吳嫌詐騙得手新台幣3萬5184元，清查涉案帳戶發現尚有幾百筆1170元之匯款，研判亦為欲團購影音平台年約之被害人所匯，非法詐騙所得約30萬餘元，被害人高達上百人。

警方特別呼籲，對於網路揪團購物千萬要小心，可直接向影音平台官方網站購買，民眾若有遭本案手法詐騙，可向台南市政府警察局刑事警察大隊報案。