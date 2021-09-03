前總統馬英九脾氣看來溫和，曾任總統府副秘書長、現任國民黨台北市議員的羅智強，被問到看過馬英九生氣嗎？他爆料表示，馬英九有次連吃5顆車輪餅後，才生氣問「為什麼沒有紅豆口味的？」此一影片吸引了1萬多名網友猛按讚。

羅智強2日在臉書分享一個影片，笑說來點輕鬆的，影片中，有一位女生問羅智強，看過馬英九生氣嗎？羅智強回說，有啊！有一次秘書買了車輪餅來給馬英九吃，馬英九打開以後，很開心地吃了第一顆車輪餅，然後又吃了第2顆、第3顆，再吃第4顆。羅智強在旁邊完全傻眼，他想「天啊！你也太愛吃車輪餅了吧！」當馬英九拿了第5顆車輪餅咬下去，就生氣了，問了一句「為什麼沒有紅豆口味的？」羅智強對此補充說，「應該舉辦紅豆奶油大決戰，看看紅豆粉多，還是奶油粉多？哈哈紅豆+1。」

網友紛紛表示，「結果是沒有紅豆餅嗎？太好笑了。」、「為什麼買的人獨獨把紅豆略過呀。」、「總統也是人，日常生活和大家一樣才親民，也不需太奢侈。」、「馬總統的大口吃紅豆餅畫面很經典，這可看出馬總統不是權貴出身。」、「原來吃那麼多顆，是為了吃到紅豆口味的車輪餅！」、「馬總統也太可愛了吧！」、「還好美青姊不在，才讓他吃到第5顆。」

馬英九曾透露，他從小時候就喜歡吃紅豆餅，因此吃上癮了。2008年的雙十國宴上，馬英九還因大口吃紅豆餅，被夫人周美青「狠瞪」，這一幕也成為經典畫面。