中央流行疫情指揮中心今（3）日公布，2名長榮機師打過2劑疫苗仍確診，屬「突破性感染」個案；桃園市政府表示，兩案為機組人員，屬境外移入，是在自主管理期間確診。網友質疑，「自主管理真有用3+11就不會爆了」、「自主健康管理真的超好笑的」！
3日傳出有2名長榮機師打過2劑疫苗仍確診，屬「突破性感染」個案，分別為案16119、案16120，高度懷疑恐染Delta，因此中央流行疫情指揮中心決定加嚴桃園市二級警戒。
桃園市政府公布，案16119、案16120的確診者足跡，8月23日曾到中壢區六星汽車旅館；8月29日下午及9月1日曾到桃園展演中心藝文廣場外圍；9月1日上午曾到平鎮區裕豐汽車保養廠。
桃園市政府表示，兩案為機組人員，屬境外移入，是在自主管理期間確診，呼籲曾出入相關場所者，在9月16日前要進行自我健康監測。
對此，網友質疑，「 自主管理就是笑話」、「自主管理真有用3+11就不會爆了」、「自主健康管理真的超好笑的」！
不過也有人為機師抱不平，「又開始獵巫了，是違法嗎？」
根據3月1日衛福部公告「自主健康管理對象應遵守及注意事項」第三、（二）、（三），如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離（室內1.5公尺，室外1公尺），或容易近距離接觸不特定人之場所。禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動。
文章來源：PTT
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