楊小黎（左前2）與《在台灣的故事》製作群合影。（三立提供）

楊小黎入圍金鐘獎，不諱言人文外景節目真的很辛苦。（三立提供）

三立台灣台《在台灣的故事》播出22年，歷經10任主持人，楊小黎是20多年來唯一的女性主持人，主持剛滿1年多的她，今年就入圍金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎 ，一聽到自己入圍楊小黎就哭不停，她表示如果說人生是一趟冒險的旅程，她要感謝去年自己勇敢地登上了這一艘充滿夢想熱情為燃料的戰艦，更感謝所有夥伴們的包容還有成就，讓她能夠在節目裡沒有包袱的大笑大哭，打開感官去認識這個美麗的台灣。

楊小黎不諱言人文外景節目真的很辛苦，但他們還是手牽手的一起挑戰每一個可能，除了感謝節目所有團隊成員外，每一位受訪者都是她的養分，單純無敵，學會用最快樂最純粹的心去看待這個世界，是最幸福的人。

楊小黎目前在拍外景，前往苗栗三義了解台鐵舊山線的在地故事，遇到要用古法煉製香茅油，她毫不猶豫跳進3公尺深的蒸餾爐內，忍著悶熱的蒸氣，學習如何放置草料，親身體會從事傳統產業的辛苦。下工後她更幽默稱自己在香茅炊裡全身濕透，像是一鍋：「泰式酸辣湯！」節目內容將在14日晚10點30分在三立台灣台播出。