日本宣布第四度援贈台灣疫苗；副總統賴清德表示，對抗疫情的行動，是一場艱鉅而漫長的戰役，越是嚴峻時刻，越能看見友誼真摯。

賴清德在臉書指出，一再的友好 一再的感謝；日本政府今天宣布，第四次捐贈AZ疫苗給台灣，用實際的善意與行動，來表達對台灣的友好與協助，感謝再感謝！

他說，感謝日本政府與人民的援贈和善良，台灣人會記得這份溫暖與感動。

他強調，Delta變種病毒來勢洶洶，疫情指揮中心在今天提出新措施，全力防堵病毒進入社區，我要拜託大家，嚴守防疫指引，齊心團結守住台灣。