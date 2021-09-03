日本宣布第四度援贈台灣疫苗；副總統賴清德表示，對抗疫情的行動，是一場艱鉅而漫長的戰役，越是嚴峻時刻，越能看見友誼真摯。
賴清德在臉書指出，一再的友好 一再的感謝；日本政府今天宣布，第四次捐贈AZ疫苗給台灣，用實際的善意與行動，來表達對台灣的友好與協助，感謝再感謝！
他說，感謝日本政府與人民的援贈和善良，台灣人會記得這份溫暖與感動。
他強調，Delta變種病毒來勢洶洶，疫情指揮中心在今天提出新措施，全力防堵病毒進入社區，我要拜託大家，嚴守防疫指引，齊心團結守住台灣。
日本宣布第四度援贈台灣疫苗；副總統賴清德表示，對抗疫情的行動，是一場艱鉅而漫長的戰役，越是嚴峻時刻，越能看見友誼真摯。
賴清德在臉書指出，一再的友好 一再的感謝；日本政府今天宣布，第四次捐贈AZ疫苗給台灣，用實際的善意與行動，來表達對台灣的友好與協助，感謝再感謝！
他說，感謝日本政府與人民的援贈和善良，台灣人會記得這份溫暖與感動。
他強調，Delta變種病毒來勢洶洶，疫情指揮中心在今天提出新措施，全力防堵病毒進入社區，我要拜託大家，嚴守防疫指引，齊心團結守住台灣。
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