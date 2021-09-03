究竟疫苗是不是新冠肺炎(COVID-19)疫情的最佳解答？有沒有機會因為疫苗覆蓋率增加，讓你我重回過往的「正常」生活？近期不斷出現完整接種2劑疫苗、甚至打了3劑疫苗者出現「突破性感染」的例子，令人不禁擔憂，究竟施打疫苗有沒有防疫果效？

知名醫學期刊《刺胳針》（Lancet）在1日刊登最新研究，透過病例對照的方法，研究英國超過100萬名成人在COVID症狀研究(COVID Symptom Study)app中所記錄的疫苗施打情況與染疫紀錄。這些民眾在2020年12月至2021年7月期間至少接種1劑疫苗，疫苗品牌包含輝瑞BNT(Pfizer-BioNTech)、莫德納(Moderna)、與AZ(AstraZeneca)疫苗。他們在接種第一劑疫苗後的14天，或是接種第二劑疫苗後7天進行篩檢，並且在施打疫苗前不做篩檢。

研究人員將上述施打疫苗者與未施打疫苗者的染疫情況進行比對，發現完整接種兩劑疫苗的受試者中，只有0.2%人通報出現突破性感，而且較多出現在免疫力較低的年長者，或是有疾病在身的受試者身上。研究指出，突破性感染比較容易發生在超過60歲民眾在接種第一劑後，在身體較虛弱時出現；而生活在較貧困地區者，也比其他地區的人更容易染疫；此外，沒有肥胖情況的人，出現突破性感染的機率比較低。

研究指出，在出現突破性感染的受試者中，因為已施打疫苗，能降低三分之二住院率；也只有6%人出現症狀；且在完整接種兩劑疫苗的受試者中，出現長期副作用（Long COVID）的機率也降低至少一半（長期副作用是指新冠肺炎痊癒後，仍出現新冠肺炎染疫時症狀，例如失憶、心悸等情況，至少維持一個月，或甚至需要更常時間才能康復）。

除了《刺胳針》的最新研究之外，也有其他醫學期刊的研究有類似的結論。1日刊登在美國醫學協會月刊《JAMA Network Open》的研究指出，5300名接種兩劑疫苗的以色列醫護人員中，僅有27人出現突破性感染，當中無人染疫死亡，且只有1人住院。要留意的是，這份研究完成之際，以色列尚未面臨Delta病毒株的新一波疫情。

另外一份刊登於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal Of Medicine）的研究則是指出，在超過16000名醫護人員中則是出現94例突破性感染。這份研究在7月左右完成，還發現Delta病毒株的傳播讓突破性感染的病例數增加。

報導指出，雖然出現突破性感染的情況，令人擔憂。但是並不代表疫苗失效。另外需要理解的是，原本也就沒有疫苗有100%保護力。聖路易斯華盛頓大學醫學院傳染病學系副教授普Rachel Presti指出，疫苗其實像是「看門狗」，可以遏止多數竊案發生，但是還是會有小偷能突破看門狗的防線，成功進入民宅偷竊。

根據《Our world ini date》網站數據，當前全球78億人口中，有39.9%至少已經接種1劑疫苗，但在低收入國家中只有1.8%的人接種至少1劑疫苗。全球平均每日施打疫苗數約4100萬劑。