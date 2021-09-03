寶成（9904）集團3日公告指出，受到越南疫情嚴峻影響，子公司裕元工業旗下位於越南地區的寶元鞋廠因被迫停工，大部分製造產能與營運均中斷。由於製造業務占裕元今年上半年整體營收約58％，而越南是裕元的主要生產據點之一，越南今年上半年占鞋履總出貨雙數約45％。基於上述理由，裕元今年第三季製造業務的營收將大受影響。

寶成進一步表示，鑑於越南自7月以來疫情趨於嚴峻，當地政府採取更為嚴謹的防疫措施，包括對胡志明市及其周邊省份實施更強硬的封城措施。因應相關措施，越南主管機關陸續要求工廠暫停營運。自7/14停工以來，截至9/3，裕元位於越南地區的大部分製造產能亦受到相關措施影響，致營運中斷。

寶成強調，裕元工業將密切監測越南營運中斷之狀況，以員工的健康安全保障為前提，積極配合當地政府防疫規範，並保持最大彈性，在條件允許下重啟生產，讓營運可安全有序地進行。裕元亦將持續推動工作場所清潔、作業分流及工作場所管控等措施，並鼓勵及提升各製造據點員工的疫苗接種率。