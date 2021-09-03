張立東試圖牽鄔又曦的手。（台視提供）

張立東一臉狼狽。（台視提供）

台視實境競賽節目《綜藝3國智》一行人在經過線上遠距連線、棚內闖關後，終於移師外景錄影情緒相當興奮，吶喊：「回到外景了！」不過首度到外景錄影，就遇上滂沱大雨，但仍不減大夥工作興致，黃豪平也笑稱：「節目一定會遇水則發！」

節目邀請「最美護理師」鄔又曦以及「動感女神」壯壯，兩位美女第一次受邀上節目，大家的情緒又推到新一波高峰，尤其是張立東從一開始就笑的合不攏嘴，看到鄔又曦更是開心說：「我是『東東』、她是『曦曦』」試圖用名字拉近兩人距離，納豆激動阻止：「干你屁事啊！讓她把話講完啦！」

鄔又曦從護理師轉戰直播圈，清秀亮麗的外型相當受歡迎，首度來到節目中，張立東再度發揮撩妹功力，稱鄔又曦「美到天色都暗下來」。後來張立東和鄔又曦一組，在彈跳床上齊力運送一盆又一盆的水，兩人跳上跳下節奏一致，看起來相當有默契，張立東完全不掩飾心中喜悅：「又曦，妳看我們好適合喔！」

途中因為腳滑不小心撞到鄔又曦，此舉引發眾怒，一旁觀戰的哈孝遠便說「根本是故意的」，等到遊戲一結束，大家便衝上去瘋狂往張立東身上潑水，鄔又曦也跟著把臉盆蓋在他臉上，大夥笑說「簡直是水刑」，張立東被強力的水花攻擊，倒在彈簧床上一臉狼狽，花花這時提醒：「水已經被我們倒光，立東你可以起來了」張立東此時瞬間充滿電力，馬上彈起來試圖牽鄔又曦的手，納豆和威廉看不下去，又立刻出手阻止。 以上內容將於本周六（4日）晚8點在台視播出。