美軍撤離阿富汗之後，有大量阿富汗民眾逃離家園，成為困擾中亞與歐洲的難民，加劇全球國際難民問題，聯合國因此呼籲希望阿富周邊國家接收這多達350萬的難民。北京的中國政法大學教授楊帆日前在社群網站微博發文建議，中國正走向老齡化，需要年輕的人口，應考慮接收阿富汗難民。不過文章隨即遭到網民炮轟，楊帆雖將文章撤下，網上依舊熱烈議論阿富汗難民問題。

據《多維新聞》報導，楊帆是大陸中國社會科學院研究生院經濟學博士，曾在多所大學任教。他在文章中首先表示，聯合國呼籲周邊國家接收阿富汗難民，但俄羅斯與中亞3國並未搭理。歐洲說我們給錢，請周邊國家要人。中國說了兩條：一是責任在美國，要追責。二是要解決產生難民的根源。大家都在「顧左右而言他」，寧肯給錢給糧食，誰也不想接這燙手山芋。這350萬人，或者以後還有更多，是不是就沒有人管了？

楊帆提出2條建議：其一，中國積極推動7國協調機制，中國、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯與中亞3國，共同與塔利班協商戰後重建，難民問題作為戰後重建問題之一統一安排，7國都要接收，協商名額。而聯合國，美國歐洲日本要出錢，也要接受難民，澳洲也要接受難民。

其二，中國先提供物資，可根據國內建設需要，去阿富汗有組織地招工。阿富汗平均年齡18歲，中國正在迅速老齡化，需要年輕人口；中國多出3000 萬男青年，在阿富汗可多招女青年；治水工程，可招收一部分工人，有組織嚴格管理；被招收者，允許帶父母和年幼的弟妹一起來中國，暫時居住。

對此，大陸網民紛紛炮轟稱，「你可以起個帶頭示範作用，先接幾個阿富汗難民你去家住段時間，您一個政法大學的教授不得做個表率嘛是吧！」「有些個教授，充分證明了百無一用是書生這句話的正確性。夸夸其談可以，靜下心來為國為民乾點實事，不好意思，人家不會。」「讓他去阿富汗養他們嘛，這不比讓他們來他家方便。」由於網民反應不佳，楊帆文章已自行刪除。

資料顯示，楊帆不僅擁有經濟學博士學位，也是商學院學術委員會主席，北京大學中國經濟研究中心訪問學者，曾任中國國防大學經濟研究會常務理事，還另兼任多所大學的教授。