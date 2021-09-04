受到台積電調漲代工費、美科技創高激勵，台股資金流向電子，航運股一再探底，本週上漲306.99點，漲幅約1.78%，其中半導體類股上漲4.02%最大，航運類股下跌9.85%最大。

台灣證券交易所統計，台股今天收在17516.92點，較上週上漲306.99點，全體上市公司總市值新台幣53兆7401.79億元，較上週末市值增加9498.27億元，增幅約1.8%；台股8月31日收在17490.29點，月線上漲242.88點，市值53兆6455.02億元，較7月底增加7518.61億元。

產業別指數方面，本週未含金融類指數上漲270.93點，漲幅約1.8%，未含電子類指數下跌52.96點，跌幅約0.27%，未含金融電子類指數下跌172.1點，跌幅約1.02%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆7053.1億元，全體上市股票成交金額為1兆6453.14億元，股票成交量週轉率為3.11%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類6828.83億元，占全體上市股票交易金額41.5%；航運類3567.87億元，占21.69%；電子零組件類1172.14億元，占7.12%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類10.58%、半導體類7.89%、光電類6.6%。

累計今年初開盤迄今共163個交易日，集中市場總成交金額為70兆2339.84億元，市場日平均成交金額為4308.83億元，股票成交量週轉率為155.37%，股票日平均成交量週轉率為0.95%。（編輯：林興盟）1100903