桃園市八德警分局八德派出所警員日前12點許多轄內巡邏時，接獲值班轉報，瑞泰里長褚明賢報案稱有老婦人獨自徘徊在介壽路二段500多號路邊，疑似迷途。巡邏員警靠著老婦手上的電子手錶找到其家人，安全將她送返家。

派出所警員曹鈞凱、黃姿筠趕到現場了解後發現，是一名6旬黃姓婦人，且只會講客家語，又因十分緊張，無法完整講出自己的住家地址，也不願意坐上巡邏車返回派出所。

幸虧員警機警發現婦人身上有攜帶電子手錶，趕緊利用錶上登錄的手機號碼聯絡到其女兒，並由其向婦人溝通後，婦人終於願意與員警一同返回派出所。隨後老婦的女兒也趕至派出所將母親載返回靠近廣福路的住家，並表示非常感謝員警協助及維護母親的安全。

八德警分局呼籲，隨著台灣邁入高齡化社會，老人迷途走失情形日益漸增，建議家人多留心注意，避免其獨自外出，並予以協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似情形走失人口，撥打110請警方協助。