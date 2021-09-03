國籍航空確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

國內先前才爆發首例機組員「突破性感染」，至今（3日）已有3名機師完整接種後仍染疫，其中一位長榮機師（案16120）更將病毒傳染給10多歲兒子（案16122）。對此，聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，機組人員家庭容易傳染，他早在今年爆發社區傳染前就示警，「歷史不能再次重演！」

中央流行疫情指揮中心今宣布新增2例本土、4例境外移入，其中2名境外移入為日前「突破性感染」長榮機師同事，案16120機師又將病毒傳給案16122就讀桃園北科附工的兒子，且病毒Ct值僅11，指揮中心指揮官陳時中高度懷疑是Delta病毒，建議全校停課。

針對機組人員家人染疫，蘇一峰在臉書有感而發指出，之前「3+11」或「5+9」時就強調機組人員家庭容易被感染，當時他大聲疾呼這是個很危險的感染入口，卻遭網軍圍剿，結果就是爆發疫情，導致800多人染疫身亡。

長榮機師爆發突破性感染，連帶一位機師兒子也染疫，蘇一峰警告，年輕人確診容易發生無症狀感染，需特別重視感染者把病毒帶進去社區、學校，「歷史不能再次重演！」至於個案就讀學校也於3日下午宣布停課14天，確診生的同班同學，將全數至集中檢疫所隔離；衛生局人員隨後也進駐校園，針對2154名師生做PCR採檢，檢測完畢才能離校。