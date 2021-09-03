晶技8月本業營收創單月歷史新高 20:442021/09/03 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶技（3042）8月營收達13.49億元，只比上月小增2.82％，值得注意的是，受惠於新款iPhone拉貨潮啟動，晶技來自本業的營收衝上13.08億元，比7月的12.49億元成長4.7％，創下單月歷史新高，在旺季帶動下，法人看好晶技第三季來自石英元件本業營收有機會超過39億元，季增超過1成，而以7、8月石英元件營收已有25.57億元來說，9月石英元件營收或有機會超過13.4億元，再創單月歷史新高。 西勝8月營收寫21個月新高 KIA逆勢成長 8月再創品牌成立單月歷史銷量 #晶技 #本業 #石英元件 #創單月歷史新高 #來自 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶圓雙雄強攻 台股大漲197點創波段反彈新高 17:302021/09/03 財經 新台幣連6升 收27.703元 創2個半月新高 16:302021/09/03 財經 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 晶圓雙雄領軍衝鋒 台股飆漲197點收17516點 聯電創70元波段新高 13:412021/09/03 財經 大馬疫情擴散 被動元件又停工 04:102021/09/03 財經要聞 《電子零件》8月營收拚回升 胡連今年戰高 16:502021/09/03 財經 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 08:372021/09/03 財經 《航運股》慧洋前8月稅前每股賺5.08元 BDI指數向上可期 16:162021/09/03 財經 《航運股》漢翔Q2本業轉盈 填息成功 10:192021/09/03 財經 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 10:532021/09/03 財經 《電機股》亞德客-KY8月營收年增逾3成 16:162021/09/03 財經 財經熱門新聞 振興五倍券可望10月上旬開跑 商家兌領時間曝光 - 財經 - 工商 QE退場恐生變？美8月非農就業人數大爆冷 僅增23.5萬遠低預期 - 財經 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 台北房價算低了？亞洲房市競價亂象 仲介爆買家超狂交易 - 財經 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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