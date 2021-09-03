晶技（3042）8月營收達13.49億元，只比上月小增2.82％，值得注意的是，受惠於新款iPhone拉貨潮啟動，晶技來自本業的營收衝上13.08億元，比7月的12.49億元成長4.7％，創下單月歷史新高，在旺季帶動下，法人看好晶技第三季來自石英元件本業營收有機會超過39億元，季增超過1成，而以7、8月石英元件營收已有25.57億元來說，9月石英元件營收或有機會超過13.4億元，再創單月歷史新高。