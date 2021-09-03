第一批93萬劑BNT疫苗已經抵達台灣，除了12至17歲青少年優先接種外，也將開放18至22歲族群預約。駐德代表謝志偉發文將BNT採購形容為接力比賽，並稱「難道只有第4棒有功？」台北市長柯文哲夫人陳佩琪對此酸說，有人手上棒子活生生被撞掉了。

陳佩琪3日在臉書發文表示，最近接力賽跑的隱喻突然熱門起來，針對買疫苗議題，每個人都想出自己的一套棒次。她覺得，真的有許多人在幫忙跑前幾棒，像去年生技公司說要買3千萬劑疫苗，大企業家年初向政府表達說想買來捐贈，呂副也說有管道接洽讓政府買到疫苗等等，只不過這些人手上的棒子都活生生被人撞掉了。民間企業、慈濟看不下去，撿起來再跑而已，到底是誰撞掉棒子的？每個人心裡都有一個答案，只不過看到今天的新聞，有人已經迫不及待把選舉用的那套芒果乾拿出來賣了。

陳佩琪還透露，前些日子她過生日，老公說，很多人提醒他老婆生日到了，要記住並好好表示一番，想必是有把別人的話牢記在心裡，有天他回來想到這事，突然失神地凝視遠方，自顧自地喃喃自語說：「啊！妳生日到了吼，那不就是正式邁入阿婆的年紀了！」當下聽了，差點沒一拳踹下去。

陳佩琪接著表示，記得有次老公跟她說：「 像妳這種又沉又悶的個性，能找到人家嫁掉，就該躲到一旁偷笑了。」當時她心裡盤算著，好想一拳揮下去，不過他事後不認曾經講過這話。

網友留言表示，「阿婆年紀，蠻像市長會說的話。」、「阿婆年紀….這句很要命耶」老公「根本就是500障礙賽，政府就是專門擺障礙的。」、「以目前疫苗總數計算，政府採購的交貨數量，還比捐贈的數量少。」